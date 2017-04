Munka, háztartás, gyereknevelés… A mindennapok számtalan kihívást tartogatnak, mi pedig néha legszívesebben elbújnánk előlük a takarónk alá és elfelejtenénk a nehézségeket. - Pécsi Napilap -



Mennyivel könnyebb volt gyermekkorunkban, amikor nem ért minket ennyi stressz! Itt az ideje, hogy felnőtt fejjel tanuljunk a gyerekektől: a JimJam most elárult öt titkot, amiért megéri a fiatalabbak példáját követni.

1. Játék az élet

Távirányítós kisautók, élethű játékállatok és építő elemek - megannyi izgalmas dolog, amivel természetesen mi már felnőttként nem játszunk, de gyakran titokban megirigyeljük a fiatalabbakat. Felesleges tartani magunkat, hiszen egy közös játék mindannyiunk számára élvezetes lesz. Csak vigyázzunk, mert sokszor nincs megállás: a kezdeti társasjáték csatát vad autóversenyek követik, és a végén a gyerekek fognak könyörögni, hogy adjuk vissza nekik a kedvenc játékukat…

2. Vállaljuk önmagunkat!

Mindannyiunk szekrényében ott van az a titkos, extrém kinézetű ruhadarab, amit annak idején lelkesen vettünk meg, de azóta sem mertük nyilvánosan bevállalni. Bezzeg az apróságokat nem zavarják ezek a félelmek: akár jelmezben is elmennek óvodába, iskolában, ha az tetszik nekik éppen. Vegyünk példát róluk – persze azért ne pizsamában – de vállaljuk be azt, ami tetszik nekünk! Higgyük el, utána (önmagunkként) sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a saját bőrünkben.

3. Felfedezhetünk egy vadonatúj világot!

Mi fán terem Ariana Grande és ehető vajon a PweDiePie? Mi is elszörnyedünk, amikor a gyerekek az LGT-t egy rappernek gondolják, de mit tudunk mi a kedvenceikről? Elsőként akármennyire is újnak, idegennek és kiforratlannak tűnik minden, ami az utánunk jövő generációban születetett, be kell látnunk: számtalan izgalmas élménnyel gazdagodhatunk, ha félretesszük az előítéleteinket és megismerjük a bálványaikat. Ráadásul utána a közös rajongás még közelebb hozz minket.

4. Nem kell mindig akció

Felnőttként elvárt, hogy rendkívül kifinomult, tanulságos vagy humoros filmeket nézzünk – de valljuk be, néha bármelyik Oscar-díjas filmnél jobban élvezzük, ha kicsit a gyermekeink társaságában átélhetjük a mesék varázslatos világát. Elő a popcornnal, és tegyük félre az unalomig ismételt akciófilmeket! Ha fiatalok és idősebbek számára egyaránt izgalmas kikapcsolódásra vágyunk, javasoljuk a Dot.-ot, ami a New York Times bestseller írója, Randi Zuckerberg regénye alapján készült.

5. Kaland minden perc

Imádjuk az élményekkel teli programokat, de felnőttként sokszor inkább a háttérben maradunk. Gyerekkel kikapcsolódni ezért is nagy élmény: menjünk játszóházba, állatkertbe vagy szabadidőparkban, bűntudat nélkül vehetünk részt velük minden programon. Persze a vége az, hogy szegény csemete unottan próbál minket elhúzni a medveketrec mellől, miközben mi megállás nélkül szuggeráljuk az ébredező macit. Utána pedig csodálkozunk, hogy a játszóházba miért nem akar velünk menni…